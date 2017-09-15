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Новости
15.09.2017 10:00

У колеса обозрения «НЕБО-33» появился свой выставочный зал
У колеса обозрения «НЕБО-33» появился свой выставочный зал. В нем расположен уникальный для России макет центральной и исторической части города, на котором с ювелирной точностью воссозданы главные достопримечательности Владимира в масштабе 1:500. Общая площадь макета 16 кв.м. В будущем здесь планируется проводить видеоэкскурсии, мастер-классы и творческие встречи. А сейчас в павильоне проходит фотовыставка «Я люблю Владимир», организованная совместно с администрацией города. На ней представлены работы известных владимирских фотографов и журналистов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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