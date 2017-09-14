6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
14.09.2017 17:11

Опекун обокрал сироту
Бывший опекун сироты осужден к реальному лишению свободы за мошенничество.
По данным следствия, в 2008 году семилетний мальчик остался без родителей. Опекунство над ним взяла бабушка. Но спустя два года она умерла, оставив ему половину квартиры и деньги на счетах банка. В итоге опекуном стал дядя мальчика - 47-летний Дмитрий Логинов. В период с июня по август 2011 года мужчина, действуя обманом, снял со счетов более 1,5 миллионов рублей, принадлежащих ребенку, и потратил их на собственные нужды. При этом в органы опеки он предоставлял фиктивные сведения, подтверждая якобы благополучное положение с имуществом сироты.
В октябре 2016 года с Логинова снят статус опекуна несовершеннолетнего, заботу о мальчике приняла на себя родственница.
В целях восстановления имущественных прав ребенка-сироты следователем СК России в судебном порядке обеспечен арест личного имущества Логинова, в том числе земельного участка, на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. 
Приговором Фрунзенского районного суда Логинову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт