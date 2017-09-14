Опекун обокрал сироту

Бывший опекун сироты осужден к реальному лишению свободы за мошенничество.

По данным следствия, в 2008 году семилетний мальчик остался без родителей. Опекунство над ним взяла бабушка. Но спустя два года она умерла, оставив ему половину квартиры и деньги на счетах банка. В итоге опекуном стал дядя мальчика - 47-летний Дмитрий Логинов. В период с июня по август 2011 года мужчина, действуя обманом, снял со счетов более 1,5 миллионов рублей, принадлежащих ребенку, и потратил их на собственные нужды. При этом в органы опеки он предоставлял фиктивные сведения, подтверждая якобы благополучное положение с имуществом сироты.

В октябре 2016 года с Логинова снят статус опекуна несовершеннолетнего, заботу о мальчике приняла на себя родственница.

В целях восстановления имущественных прав ребенка-сироты следователем СК России в судебном порядке обеспечен арест личного имущества Логинова, в том числе земельного участка, на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей.

Приговором Фрунзенского районного суда Логинову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей