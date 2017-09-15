6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.09.2017 08:00

Светлана Орлова отправилась в Париж на КМРВСЕ
Сегодня губернатор Светлана Орлова примет участие в заседании Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), которое пройдет в столице Франции. Напомним, глава 33-го региона является руководителем делегации Российской Федерации в этом органе, она избрана заместителем председателя и членом Бюро Конгресса.
На заседании в Париже будет рассмотрено положение с обеспечением демократии на местном и региональном уровнях в Турции, Молдавии, Румынии, Армении и на Украине. Также будут проанализированы результаты местных и региональных выборов, состоявшихся в этом году в ряде стран – членов Совета Европы. Кроме того, на повестке – подготовка к осенней сессии КМРВСЕ.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт