Светлана Орлова отправилась в Париж на КМРВСЕ

Сегодня губернатор Светлана Орлова примет участие в заседании Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), которое пройдет в столице Франции. Напомним, глава 33-го региона является руководителем делегации Российской Федерации в этом органе, она избрана заместителем председателя и членом Бюро Конгресса.

На заседании в Париже будет рассмотрено положение с обеспечением демократии на местном и региональном уровнях в Турции, Молдавии, Румынии, Армении и на Украине. Также будут проанализированы результаты местных и региональных выборов, состоявшихся в этом году в ряде стран – членов Совета Европы. Кроме того, на повестке – подготовка к осенней сессии КМРВСЕ.

Автор: Владимирская служба новостей