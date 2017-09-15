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Новости
15.09.2017 08:06

В Суздальском районе пройдет экологическая акция «Возрождение»
Сегодня в селе Выпово Суздальского района, на территории памятника природы регионального значения «Кедровая роща» пройдёт молодёжная экологическая акция «Возрождение». 
Основные ее цели – сохранение флористического состава природного объекта, проведение в учебных организациях района исследовательской работы, экологическое и историко-культурное просвещение. 
В рамках акции запланирована посадка 40 саженцев яблони. Также на этом мероприятии будет дан старт новому исследовательскому проекту «Я посадил кедр». Все учебные заведения района получат посадочный материал – кедровые орехи. Выращиванием кедров из семян и последующей высадкой саженцев займутся первоклассники. Предполагается, что ребята в течение 9-10 лет будут ухаживать за всходами в школе, а перед выпускным будут высаживать их в «Кедровой роще».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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