В Суздальском районе пройдет экологическая акция «Возрождение»

Сегодня в селе Выпово Суздальского района, на территории памятника природы регионального значения «Кедровая роща» пройдёт молодёжная экологическая акция «Возрождение».

Основные ее цели – сохранение флористического состава природного объекта, проведение в учебных организациях района исследовательской работы, экологическое и историко-культурное просвещение.

В рамках акции запланирована посадка 40 саженцев яблони. Также на этом мероприятии будет дан старт новому исследовательскому проекту «Я посадил кедр». Все учебные заведения района получат посадочный материал – кедровые орехи. Выращиванием кедров из семян и последующей высадкой саженцев займутся первоклассники. Предполагается, что ребята в течение 9-10 лет будут ухаживать за всходами в школе, а перед выпускным будут высаживать их в «Кедровой роще».

Автор: Владимирская служба новостей