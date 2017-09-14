ВлГУ и станция юннатов реализуют совместный краеведческий проект

В ВлГУ обсудили ход реализации научно-образовательного проекта вуза и станции юннатов «Патриарший сад» «Ожившая история». Он предполагает создание интерактивной образовательной площадки, раскрывающей специфику исторического, культурного, духовного и туристского облика города Владимира. Материал будет подаваться при помощи современных информационных технологий.

В экспозиции будут представлены предметы, демонстрирующие материальную культуру горожан в давние времена: игрушки, изделия ремесла, оружие, украшения. Артефакты были найдены на территории Патриаршего сада в ходе раскопок, которые проводили сотрудники Владимирского областного центра археологии при ВлГУ.

Особое место на площадке займут графические реконструкции внешнего вида жителей средневекового Владимира и древнерусской одежды: они будут отображаться на электронном сенсорном экране.

В отдельный экспозиционный блок войдут собранные сотрудниками Патриаршего сада исторические материалы, посвященные истории станции юннатов.

Для туристов разрабатывается электронная интерактивная карта, которая позволит получить максимально информативный контент, доступный для восприятия разными возрастными группами.

Автор: Владимирская служба новостей