На территории Владимирской области заработала сеть цифрового наземного вещания

На территории Владимирской области заработала сеть цифрового наземного вещания. Теперь жители региона могут принимать первый и второй мультиплексы, а это - 20 бесплатных каналов, доступных для просмотра.

В ходе реализации федеральной целевой программы развития телерадиовещания во Владимирской области было оборудовано 24 вышки. Башни высотой 70 метров, оснащенные необходимым оборудованием, позволили обеспечить цифровым телевидением жителей наиболее отдаленных населенных пунктов региона. В реализации федерального проекта активно участвовала администрация Владимирской области - была создана рабочая группа, которая оказала содействие в выделении земельных участков под строительство вышек, в присоединении к сетям электропитания и в прохождении необходимых экспертиз.

Информация о работе сети круглосуточно передается в центральный диспетчерский пункт, где дежурный в режиме реального времени отслеживает работу оборудования.

Уже сегодня охват населения Владимирской области 1 мультиплексом составляет 98 процентов. Второй мультиплекс по решению вещателей в нашем регионе пока доступен только в трех городах - Муроме, Александрове и Владимире. Но это явление временное - необходимое оборудование смонтировано, и уже осенью 2018 года все 20 каналов станут доступны во всех районах области. В ближайшей перспективе появятся региональные «врезки» с новостями – также в цифровом качестве.

В региональном отделении Российской телевизионной и радиовещательной сети готовы ответить на все возникающие у владимирцев вопросы о переходе на цифровое вещание. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам 8-800-220-20-02 и (4922) 32-39-10.

Автор: Владимирская служба новостей