За неделею клещи покусали около 80 жителей области

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось около 80 человек, среди них 25 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Александровском, Гороховецком и Гусь-Хрустальном районах. Лабораторно было исследовано 37 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.

Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось более 2,5 тысяч человек.

Напоминаем, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, обращение за медицинской помощью в случае присасывания клеща, вовремя начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся клещами.

Для защиты от нападения клещей рекомендуется также пользоваться специальными аэрозолями. Покупать их лучше всего в аптеке и перед применением внимательно изучить инструкцию. Помните, что некоторые аэрозоли нельзя распылять на кожу.

Автор: Владимирская служба новостей