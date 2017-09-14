На 33 регион надвигается непогода

Региональное Управление МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Завтра в отдельных районах Владимирской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 18 м/с.

Во время непогоды возможно отключение электроснабжения, обрушение рекламных щитов и других конструкций, падение деревьев и дорожно-транспортные происшествия.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (со стационарного), «101» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей