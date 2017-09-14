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Новости
14.09.2017 13:47

На 33 регион надвигается непогода
Региональное Управление МЧС  предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Завтра в отдельных районах Владимирской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 18 м/с. 
Во время непогоды возможно отключение электроснабжения, обрушение рекламных щитов и других конструкций, падение деревьев и дорожно-транспортные происшествия.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (со стационарного), «101» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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