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14.09.2017 13:47
На 33 регион надвигается непогода
Региональное Управление МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Завтра в отдельных районах Владимирской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 18 м/с.
Во время непогоды возможно отключение электроснабжения, обрушение рекламных щитов и других конструкций, падение деревьев и дорожно-транспортные происшествия.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (со стационарного), «101» (с мобильного).
Автор: Владимирская служба новостей