Владимирцы приглашаются на юбилейный вечер Владимира Миодушевского

Сегодня во Владимирском областном театре кукол состоится юбилейный вечер Владимира Миодушевского. На днях он отпраздновал свой юбилей.

Заслуженный артист России всю жизнь мечтал стать художником. После окончания художественной школы хотел подавать документы в Горьковское художественное училище. Однако по настоянию семьи пришлось прежде освоить «серьезную специальность» автомеханика и закончить техникум. Затем учился в Горьковском театральном училище, работал в театрах Нижнего Новгорода, Иваново, Уфы и Магадана. Его актерским дебютом была роль волшебника-факира в сказке Гауфа «Калиф-аист». Первой постановкой, где он выступал одновременно режиссером, автором пьесы и художником, был «Хитроумный солдат». Премьера этого спектакля состоялась в 1977 году во Владимирском областном театре кукол. Главным режиссером этого учреждения культуры Владимир Миодушевский работал с 1992 по 2012 год. Ему сразу же понравились город-тёзка, здание театра, да и с коллективом подружился очень быстро. Здесь он поставил 45 спектаклей, написал 28 пьес.

Владимир Миодушевский нашел общий язык как со зрителями, так и с куклами. Дети видели в нем сказочника-волшебника и всегда хорошо принимали, потому с ними он общался как с равными. В куклах же, по мнению Владимира Георгиевича, живет энергетика художника. В 2007 г. Владимир Миодушевский удостоен региональных наград: премии им Евгения Евстигнеева в области театрального искусства, а в 2008 г. — премии им. поэта Алексея Шлыгина в области литературы.

Юбилейный вечер начнется в 18 часов.





Автор: Владимирская служба новостей