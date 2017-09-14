Владимирские рукопашники завоевали три золотые медали на Первенстве Мира

Владимирские спортсмены завоевали три золотые медали на Первенстве Мира по рукопашному бою, которое прошло в румынском городе Константа. В соревнованиях принимало участие более 200 спортсменов из 29 стран мира. В сборную команду России вошли трое лучших рукопашников 33-го региона.

Учащийся 10 класса школы № 15 города Гусь-Хрустальный Дмитрий Виноградов выступал в возрастно-весовой категории 14-15 лет, до 46 кг. В итоге нелегкой схватки с сильным спортсменом из Узбекистана, Дмитрий завоевал первую золотую медаль для сборной России.

Учащийся 11 класса школы № 8 города Мурома Дмитрий Умнов выступал в весовой категории 65 кг вместе с другими участниками в возрасте 16-17 лет. В финале представитель 33-го региона победил узбекского спортсмена, отправив его нокаут.

Финальный поединок капитана сборной России, учащегося 11 класса школы № 37 города Владимира Алексея Олейника длился всего 40 секунд и закончился нокаутом соперника из Молдовы.

На Первенстве Мира в Румынии Алексей Олейник и Дмитрий Умнов выполнили норматив Мастера спорта России по рукопашному бою.

Автор: Владимирская служба новостей