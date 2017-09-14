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14.09.2017 12:09
Повторно сел за руль в нетрезвом виде
В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторного севшего за руль в пьяном виде. Мужчину остановили 1 сентября на одной из улиц города Камешково за нарушение правил дорожного движения. Алкотестер показал, что водитель находится в состоянии опьянения. Причем это происходит уже не в первый раз.
Напомним, за повторное управление авто в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года с лишением прав на три года.
Автор: Владимирская служба новостей