Воспитатель получила штраф за избиение ребенка

В Коврове вынесен приговор бывшему воспитателю детского сада. Ее осудили за жестокое обращение с ребенком.

По данным следствия, в декабре 2016 года после того, как 5-летний мальчик отказался доедать обед, женщина стала заставлять его кушать. При этом она с силой удерживала рукой нижнюю часть лица ребёнка и, несмотря на сопротивление, пыталась затолкнуть пищу ему в рот. Не добившись своего, воспитатель ударила мальчика по лицу.

Ребенку был причинен вред физическому здоровью и психическому развитию.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 50 тыс. рублей. Ей также запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с деятельностью по воспитанию и образованию несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях.

Автор: Владимирская служба новостей