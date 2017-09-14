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Новости
14.09.2017 12:00

Взятки не бывают гладки
Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Артема Володина обвиняют в получении взятки. 
По данным следствия, в июле этого года он принял к производству уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего на улице Куйбышева. Тогда погиб пешеход – 34-летняя женщина.
Расследуя данное преступление, полицейский сообщил виновнику, что сможет ему помочь избежать наказания и договориться с потерпевшей стороной. За это он попросил с водителя — 50 тысяч рублей. 
Во время получения взятки Володин был задержан. 
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
В случае подтверждения вины подозреваемого, он будет уволен из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его вышестоящие руководители.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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