Взятки не бывают гладки

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Артема Володина обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, в июле этого года он принял к производству уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего на улице Куйбышева. Тогда погиб пешеход – 34-летняя женщина.

Расследуя данное преступление, полицейский сообщил виновнику, что сможет ему помочь избежать наказания и договориться с потерпевшей стороной. За это он попросил с водителя — 50 тысяч рублей.

Во время получения взятки Володин был задержан.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

В случае подтверждения вины подозреваемого, он будет уволен из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его вышестоящие руководители.

Автор: Владимирская служба новостей