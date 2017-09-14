Большинство владимирцев мечтают открыть свой бизнес
Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, о какой работе мечтают владимирцы и на что потратят 100 млн.рублей. Большинство горожан в той или иной мере устраивает их нынешняя работа – так ответили почти 80%. Интересно, что при этом сменить сферу деятельности все же хотели бы 55% опрошенных.
Что касается работы мечты, то большинство владимирцев хотели бы заниматься творчеством, открыть свой магазин, салон, а также занимать руководящую должность.
О своем бизнесе когда-либо мечтали 78% владимирцев, 12% хотят работать по найму.
А вот если бы у горожан появилось 100 млн. рублей, то 80% сразу бы открыли свое дело, 62% отправились в путешествие, 32% пошли бы учиться и занялись саморазвитием. Еще 30% купили бы дом и занялись огородом, 22% посвятили бы себя семье и детям, а 10% вкладывали бы деньги в благотворительность.
Только каждый десятый продолжал бы работать по найму, несмотря на статус миллионера.
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