В Гусь – Хрустальном пьяный водитель сбил пешехода

Под колеса авто накануне попали два пешехода. Оба ДТП произошли в Гусь – Хрустальном. В первом случае на «зебре» легковушка сбила 31-летнюю девушку. У пострадавшей — черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом лодыжки. Ее доставили в больницу.

В другой аварии пьяный водитель выехал за пределы проезжей части, где наехал на 49-летнюю женщину, которая стояла около магазина. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушибы и травматический шок. Пострадавшая была госпитализирована.

Автор: Владимирская служба новостей