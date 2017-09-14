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Новости
14.09.2017 10:48

В Гусь – Хрустальном пьяный водитель сбил пешехода
Под колеса авто накануне попали два пешехода. Оба ДТП произошли в Гусь – Хрустальном. В первом случае на «зебре» легковушка сбила 31-летнюю девушку. У пострадавшей — черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом лодыжки. Ее доставили в больницу. 
В другой аварии пьяный водитель выехал за пределы проезжей части, где наехал на 49-летнюю женщину, которая стояла около магазина. Врачи диагностировали у нее  черепно-мозговую травму, ушибы и травматический шок. Пострадавшая была госпитализирована.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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