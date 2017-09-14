Добро объединяет!

Владимир на два дня станет площадкой для добровольческого молодежного форума. В «ДоброСаммите», который стартует завтра, примут участие специалисты по работе с молодежью, представители НКО и общественных проектов из многих регионов России.

Местом проведения форума станет Центральный парк культуры и отдыха. На его площадке разместятся интерактивные шатры по приоритетным направлениям развития добровольчества. Это «Патриотические инициативы», «Экология», «Работа с семьей и детьми», «Профилактика асоциальных явлений», «Межнациональное согласие», «Здоровый образ жизни», «Общественные инициативы», «Студенческие отряды», «Наука», «Равные возможности» и «Молодежь за развитие территорий».

Гостей и участников фестиваля ждут круглые столы, презентации, мастер-классы, тренинги, дегустации, интерактивные программы и соревнования,

Стартует «ДоброСаммит» завтра и продлится два дня.

Автор: Владимирская служба новостей