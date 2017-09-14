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Новости
14.09.2017 09:54

Во Владимире вынесен приговор Александру Филиппову
Во Владимире вынесен приговор Александру Филиппову. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере при установлении тарифов за электроэнергию. 
По данным следствия, он и его зам  Валентина Сбитнева предоставили в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области заведомо ложные сведения о величине заявленной мощности потребителей этого гарантирующего поставщика, занизив реальный показатель мощности не менее чем на 160 МВт.   Это привело к увеличению ставки тарифа на услугу по передаче электроэнергии для потребителей, использовавших в 2011 году двухставочный тип тарифа. 
В результате организации-потребители услуг ОАО «Владимирэнергосбыт» в период с 31 января по 31 декабря 2011 года необоснованно переплатили за поставку электроэнергии денежные средства, а указанный гарантирующий поставщик получил значительно большую, чем заложено в  тариф, прибыль. Следует отметить, что  часть  полученной прибыли в сумме 900 млн рублей ОАО «Владимирэнергосбыт» использовало на приобретение в 2011 году  кипрской компании «Mosslow Limited».
По итогам длительного судебного разбирательства установлено, что именно в инкриминируемый органами следствия  период только 14 организаций необоснованно переплатили акционерному обществу ОАО «Владимирэнергосбыт»  свыше 12 млн рублей. 
Суд  назначил Филиппову наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс.  рублей. По совокупности с приговором Гусь-Хрустального городского суда окончательное наказание определено в  виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 
Сбитневой суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,  со штрафом в размере 200 тыс. рублей.
Также постановлено, что причиненный по делу материальный ущерб подлежит взысканию в порядке гражданского судопроизводства.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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