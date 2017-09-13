Во Владимире появится единый проездной билет

Во Владимире появится единый проездной билет. По задумке властей, он начнет действовать с 1 октября, сообщает сайт «ПроВладимир». На введение единого проездного билета по цене 1300 рублей пока согласились четыре перевозчика: «АДМ», «Владимирпассажиртранс», «Экипаж» и «Виктория». А вот компания «БигАвтоТранс» в проекте участвовать отказалась. В итоге из 40 городских маршрутов проехать с «единым» можно только на 28-ми.

Автор: Владимирская служба новостей