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Новости
13.09.2017 16:12

Во Владимире появится единый проездной билет
Во Владимире появится единый проездной билет. По задумке властей, он начнет действовать с 1 октября, сообщает сайт «ПроВладимир». На введение единого проездного билета по цене 1300 рублей пока согласились четыре перевозчика: «АДМ», «Владимирпассажиртранс», «Экипаж» и «Виктория». А вот компания «БигАвтоТранс» в проекте участвовать отказалась. В итоге из 40 городских маршрутов проехать с «единым» можно только на 28-ми. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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