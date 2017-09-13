6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
13.09.2017 14:53

Владимирцы успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной радиопеленгации
Владимирские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной радиопеленгации, которые с 4 по 10 сентября прошли в Литве. 
В основном составе спортивной сборной команды России выступали представители 33-го региона: Эдуард Годунов (мужчины), Никита Васильев (юниоры) и Надежда Мельникова (юниорки), которые проходят подготовку во Владимирской спортивной школе олимпийского резерва по спортивному ориентированию. 
На Первенстве Европы среди юниорок Надежда Мельникова стала победительницей в дисциплине «Классика 144 МГц» и завоевала две серебряные медали в дисциплинах «Спринт» и «Классика 3,5 МГц». 
В командных соревнованиях Чемпионата Европы в дисциплине «Классика 3,5 МГц» среди мужчин Эдуард Годунов завоевал бронзовую медаль. Еще одна командная бронза досталась Никите Васильеву в дисциплине «Классика 144 МГц» на Первенстве Европы среди юниоров.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт