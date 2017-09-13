Владимирцы успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной радиопеленгации

Владимирские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной радиопеленгации, которые с 4 по 10 сентября прошли в Литве.

В основном составе спортивной сборной команды России выступали представители 33-го региона: Эдуард Годунов (мужчины), Никита Васильев (юниоры) и Надежда Мельникова (юниорки), которые проходят подготовку во Владимирской спортивной школе олимпийского резерва по спортивному ориентированию.

На Первенстве Европы среди юниорок Надежда Мельникова стала победительницей в дисциплине «Классика 144 МГц» и завоевала две серебряные медали в дисциплинах «Спринт» и «Классика 3,5 МГц».

В командных соревнованиях Чемпионата Европы в дисциплине «Классика 3,5 МГц» среди мужчин Эдуард Годунов завоевал бронзовую медаль. Еще одна командная бронза досталась Никите Васильеву в дисциплине «Классика 144 МГц» на Первенстве Европы среди юниоров.

Автор: Владимирская служба новостей