Чемпионов Паралимпийских и Сурдолимпийских игр ждет денежное вознаграждение

Депутаты комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи Заксобрания области рассмотрели изменения в закон о денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров. В частности, предусматривается ежемесячное вознаграждение чемпионам Паралимпийских и Сурдолимпийских игр. Данное уточнение принято, скорее, на перспективу - на сегодняшний день в этих категориях у нас нет чемпионов. Так что пока персональный состав спортсменов и тренеров, получающих поощрение, как и размер денежного содержания на 2018 год останется в регионе неизменным. Это 42 человека. Размер выплаты каждому из них составляет 1050 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей