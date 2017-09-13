6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
13.09.2017 13:51

Чемпионов Паралимпийских и Сурдолимпийских игр ждет денежное вознаграждение
Депутаты комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи Заксобрания области рассмотрели изменения в закон о денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров. В частности, предусматривается ежемесячное вознаграждение чемпионам Паралимпийских и Сурдолимпийских игр. Данное уточнение принято, скорее, на перспективу - на сегодняшний день в этих категориях у нас нет чемпионов. Так что пока персональный состав спортсменов и тренеров, получающих поощрение, как и размер денежного содержания на 2018 год останется в регионе неизменным. Это 42 человека. Размер выплаты каждому из них составляет 1050 рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт