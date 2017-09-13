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13.09.2017 13:14
В парке «Загородный» наступит «Бабье лето»
16 сентября в парке «Загородный» впервые состоится праздник-ярмарка «Бабье лето».
Главным событием станут необычные урожайные забавы «Квашение капусты», «Катание арбузов» и «Кулинарный поединок». Конкурсантам придется пользоваться старорусской кухонной утварью: чугунками, сотейниками, старинными ножами.
Также гостей праздника ожидают старинные обряды, гадания, мастер-классы от ремесленников.
Начало - ровно в полдень.
Автор: Владимирская служба новостей