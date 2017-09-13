В Коврове и Лакинске поймали пьяных мотоциклистов

Сотрудники ГИБДД поймали сразу несколько пьяных мотоциклистов, причем нарушили правила они уже повторно. Нетрезвых лихачей задержали в Коврове и Лакинске. Одному — 42 года, другому — 50.

Напомним, что максимальная санкция - лишение свободы на два года с лишением прав на три года.

Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают водителей, в случае употребления спиртных напитков, не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирским транспортом.

Автор: Владимирская служба новостей