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Новости
13.09.2017 12:05

В Коврове и Лакинске поймали пьяных мотоциклистов
Сотрудники ГИБДД поймали сразу несколько пьяных мотоциклистов, причем нарушили правила они уже повторно. Нетрезвых лихачей задержали в Коврове и Лакинске. Одному — 42 года, другому — 50. 
Напомним, что максимальная санкция - лишение свободы на два года с лишением прав на три года. 
Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают водителей, в случае употребления спиртных напитков, не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирским транспортом.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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