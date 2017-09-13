Смертельное ДТП в районе Химзавода Владимира

Смертельное ДТП произошло накануне в районе Химзавода Владимира. Столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, «Nissan X-TRAIL», выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. За рулем «ВАЗа» был 24-летний ковровчанин. Он скончался в больнице скорой помощи. Рядом с ним сидела 33-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы. А вот у виновника ДТП только небольшие ушибы и ссадины.





фото взято из группы ВК " Подслушано Автомобилистов | Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей