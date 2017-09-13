Врач-кардиолог брала деньги с пациентов

В Кольчугино завершено расследование уголовного дела в отношении кардиолога, которого обвиняли в мошенничестве. По данным прокуратуры, доктор на приеме сообщала пациентам о серьезных диагнозах и о том, что тем требуется срочная госпитализация. Но сначала люди должны были заплатить ей определенную сумму денег, якобы для передачи специалистам кардиоцентра и на лечение. Сумма варьировалась от 5 до 70 тысяч рублей.

Таким способом врач обманула порядка 12 человек. На их доверии женщина заработала более 300 тысяч. В скором времени кардиологу будет вынесен приговор.

Автор: Владимирская служба новостей