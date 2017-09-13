6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
13.09.2017 10:04

Несовершеннолетнего вора признали невменяемым
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего вора из Селивановского района. По данным следствия, в марте этого года подросток проник в один из дачных домов, откуда похитил вещи хозяев. Он брал все, что попадалось ему на глаза: от предметов домашнего быта до садового инвентаря. Краденое он спрятал в гараже. На допросе молодой человек признался, что хотел продать вещи, а деньги потратить на личные нужды. 
Известно, что подросток из малообеспеченной семьи, имеет инвалидность, состоит на специализированном медицинском учете,  обучается на дому.
Комиссия экспертов в области психиатрии признала мальчика невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в стационаре.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт