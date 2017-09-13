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13.09.2017 10:04
Несовершеннолетнего вора признали невменяемым
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего вора из Селивановского района. По данным следствия, в марте этого года подросток проник в один из дачных домов, откуда похитил вещи хозяев. Он брал все, что попадалось ему на глаза: от предметов домашнего быта до садового инвентаря. Краденое он спрятал в гараже. На допросе молодой человек признался, что хотел продать вещи, а деньги потратить на личные нужды.
Известно, что подросток из малообеспеченной семьи, имеет инвалидность, состоит на специализированном медицинском учете, обучается на дому.
Комиссия экспертов в области психиатрии признала мальчика невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в стационаре.
Автор: Владимирская служба новостей