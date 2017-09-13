Несовершеннолетнего вора признали невменяемым

Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего вора из Селивановского района. По данным следствия, в марте этого года подросток проник в один из дачных домов, откуда похитил вещи хозяев. Он брал все, что попадалось ему на глаза: от предметов домашнего быта до садового инвентаря. Краденое он спрятал в гараже. На допросе молодой человек признался, что хотел продать вещи, а деньги потратить на личные нужды.

Известно, что подросток из малообеспеченной семьи, имеет инвалидность, состоит на специализированном медицинском учете, обучается на дому.

Комиссия экспертов в области психиатрии признала мальчика невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в стационаре.

Автор: Владимирская служба новостей