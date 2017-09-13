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Новости
13.09.2017 09:58

Самый дорогой билет на финал ЧМ-2018 по футболу стоит 66 тысяч рублей
Стали известны цены на билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. На игры группового турнира стартовая стоимость – 1280 рублей. На финал – 7040 рублей. И такие цены действуют только для жителей нашей страны, как хозяйки турнира. Для иностранцев билеты будут дороже. К примеру, возможность вживую увидеть игру за звание чемпиона на лучших местах обойдется в 66 тысяч рублей.
Продажа билетов стартует уже завтра в полдень на официальном сайте FIFA и пройдет в два этапа. Первый продлится до конца ноября, второй откроется после официальной жеребьевки, в декабре. FIFA обещает, что в это время всем любителям футбола дадут равные шансы: если объем заявок превысит количество доступных мест, будут применять метод случайного выбора. Купить остатки билетов можно будет и в апреле, но уже в порядке живой очереди.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир примут 11 российских городов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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