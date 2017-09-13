Владимирский школьник стал чемпионом мира по рукопашному бою

Ученик 11 класса владимирской школы №37 Алексей Олейник стал чемпионом мира по рукопашному бою. В румынской Константе прошёл финал Первенства Мира среди юношей 14-17 лет. На турнире присутствовало более 200 спортсменов из 29 стран. Было 3 боя. Первый Алексей провел с явным преимуществом, обойдя спортсмена из Румынии на 10 баллов, 2-й бой за выход в финал был очень сложным. Борьба с соперником из Узбекистана была напряженной. 3-й финальный поединок длился всего 40 секунд и закончился нокаутом соперника из Молдовы. Здесь же на Первенстве Алексей выполнил норматив мастера спорта.

Алексей Олейник тренируется в спортивном клубе "Невский". 7 лет он посвятил рукопашному бою, и собирается продолжать.

Автор: Владимирская служба новостей