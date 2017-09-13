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Новости
13.09.2017 09:52

Во Владимирской области разыскивается особо опасный преступник
Во Владимирской области разыскивается особо опасный преступник. 52-летний Сергей Челышев подозревается в совершении тяжкого преступления на территории Суздальского района. 
Известно, что в мае этого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство ребенка.
Всем, кому известно о месте нахождения Челышева, просьба сообщить информацию по контактным телефонам:

8(49231) 2-50-01, 2-52-45 – Октябрьский межрайонный следственный отдел  СК России (с дислокацией в городе Суздале)

8(4922) 35-40-49 или  8(49231) 2-12-35 - дежурная часть регионального управления МВД России и ОМВД по Суздальскому району.

Конфиденциальность  предоставленных сведений гарантируется.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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