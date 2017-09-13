Во Владимирской области разыскивается особо опасный преступник

Во Владимирской области разыскивается особо опасный преступник. 52-летний Сергей Челышев подозревается в совершении тяжкого преступления на территории Суздальского района.

Известно, что в мае этого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство ребенка.

Всем, кому известно о месте нахождения Челышева, просьба сообщить информацию по контактным телефонам:





8(49231) 2-50-01, 2-52-45 – Октябрьский межрайонный следственный отдел СК России (с дислокацией в городе Суздале)





8(4922) 35-40-49 или 8(49231) 2-12-35 - дежурная часть регионального управления МВД России и ОМВД по Суздальскому району.





Конфиденциальность предоставленных сведений гарантируется.

Автор: Владимирская служба новостей