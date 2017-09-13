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Новости
13.09.2017 09:51

Во Владимире пройдёт ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского
До 28 сентября во Владимире пройдёт ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Она состоится при поддержке департамента культуры администрации Владимирской области в рамках цикла творческих программ, организованных Продюсерским Центром Андрея Кончаловского и посвященных 80-летию режиссера.
Во Владимире показы фильмов, среди которых «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Ближний круг», «Глянец», «Дом дураков», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Рай», пройдут сразу на трех площадках: в Областном доме работников искусств им. Ю.Тумаркина, в кинокомплексе «РусьКино» и в киноклубе «Политехник» Владимирского государственного университета. 
Центральным событием ретроспективы станет творческая встреча с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко, которая состоится 25 сентября в 18.15 в Кинокомплексе «РусьКино» перед показом фильма «Дядя Ваня», где актриса сыграла одну из главных ролей – роль Елены Андреевны Серебряковой.
Вход на все кинопоказы – свободный.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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