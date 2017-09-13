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Новости
13.09.2017 09:39

Владимир Путин встретился с губернатором Светланой Орловой
В Ново-Огарёво Московской области состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. По сообщению пресс-службы Кремля, обсуждались показатели социально-экономического развития 33-го региона, а также обращения жителей области, поступившие главе государства в ходе «Прямой линии» в июне этого года.
В начале встречи Светлана Орлова доложила Владимиру Путину, что из 70 обращений жителей Владимирской области, поступивших на «Прямую линию с Президентом», по 63 процентам решения уже приняты, 27 обращений ещё находятся в работе. В основном, поступившие вопросы касаются производственно-экономической сферы, за ними идут жилищно-коммунальные темы, на третьем по количеству месте – социальные вопросы, в том числе касающиеся тарифной политики. Как подчеркнула глава Владимирской области, эти темы – на её особом контроле с 2013 года. За последние четыре года Губернатор лично проконтролировала исполнение более четырёх тысяч её поручений, данных во время рабочих совещаний и встреч с населением. 
Президент поинтересовался основными экономическими показателями Владимирской области. Так, производство в 33-м регионе демонстрирует стабильный рост, динамично увеличивается объём налоговых доходов в областную казну. Всё это позволяет не только не снижать, но и наращивать социальную нагрузку на бюджет. 
В ходе встречи Светлана Орлова поблагодарила главу государства за федеральную поддержку многих масштабных проектов. Это, в том числе, реализация программы поддержки монотерриторий, строительство Лыбедской магистрали во Владимире, социально значимых объектов: школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, а также первого детского технопарка «Кванториум». 
Владимир Путин обозначил некоторые вопросы, поступившие ему из территорий Владимирской области, и поручил Светлане Орловой лично разобраться в ситуациях на местах. Губернатор заверила, что обо всех принятых решениях Президенту России будет доложено дополнительно. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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