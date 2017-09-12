Андрей Дементьев встретится с жителями 33 региона

12, 13 и 14 сентября во Владимирской области пройдут творческие вечера известного советского и российского поэта Андрея Дементьева «Никогда ни о чём не жалейте…» Встречи с жителями региона пройдут в рамках культурного проекта «Навстречу 100-летию поэта-песенника Алексея Фатьянова». Они состоятся 12 сентября в 18.00 в ГЦКиО «СПУТНИК» города Вязники, 13 сентября в 18.30 в Концертном зале им.С.И.Танеева во Владимире и 14 сентября в 18.00 в Юрьев-Польском Районном центре культуры и досуга.

На ечере прозвучат произведения Андрея Дементьева в исполнении автора, а также самые известные песни на его стихи: «Алёнушка», «Лебедина верность», «Отчий дом». В концертах примут участие Владимирский русский оркестр под руководством Заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова, а также солисты - Заслуженный артист России Андрей Романов (тенор) и лауреат Всероссийских конкурсов Валерия Кириллова (сопрано).

Автор: Владимирская служба новостей