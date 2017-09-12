НКО Владимирской области получат более 1 миллиона рублей

Во Владимирской области 10 социально ориентированных некоммерческих организаций получат субсидии из областного бюджета в размере 110 тысяч рублей каждая на реализацию проектов по вовлечению молодежи в социально значимую деятельность. Список победителей соответствующего конкурса утвержден губернатором региона.

Итак, победителями конкурса социально ориентированных НКО признаны:

- Владимирская областная общественная организация Всероссийского общества охраны природы с проектом «Восстановление дендрария – Государственного памятника природы регионального значения»;

- Владимирская региональная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» с проектом «Кубок чемпионов лиг КВН Владимирской области»;

- Владимирская региональная спортивная общественная организация «Клуб роллер спорта «Оранжскул» с проектом «Ролики без границ»;

- Владимирская областная общественная организация «Поисковое объединение «Часовые памяти» с проектом «Я не участвую в войне, война участвует во мне… (Экспозиция поискового отряда «Амулет»);

- Владимирская городская молодежная общественная организация «Город Молодых» с проектом «Город молодых»;

- Владимирская областная общественная организация «Спортивный клуб «Боец» с проектом «Спорт в деревне»;

- Киржачская районная общественная организация ветеранов боевых действий «Доблесть» с проектом «Народ 33» - социально-культурное, патриотическое воспитание и просвещение молодежи области посредством создания собственного медиаконтента и продвижения его в социальных сетях»;

- Владимирская областная детская общественная патриотическая организация «Пионеры Владимирской области» с проектом «Патриотическая акция «Тимур и его команда», посвященная 95-летию создания Пионерии»;

- Молодежная общественная организация Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» с проектом «Проведение поисковой экспедиции в Сычевском районе Смоленской области по местам боев операции «Марс» (ноябрь-декабрь 1942 года) 14-26 сентября 2017 года»;

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева Общероссийского Профсоюза образования с проектом «Развитие клуба робототехники».





Автор: Владимирская служба новостей