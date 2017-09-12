«Атлас ДО» поможет узнать обо всех кружках и секциях во Владимирской области

Владимирская область вошла в число пяти регионов страны, где начал действовать «Атлас дополнительного образования для детей России». Это мобильное приложение содержит исчерпывающую информацию об организациях, секциях, программах дополнительного образования конкретного региона: по запросу пользователю предоставляется полный перечень организаций дополнительного образования по искомому направлению — с адресами, контактами и описанием программ.

На сегодняшний день информация собрана и обобщена по ряду муниципалитетов в пяти пилотных регионах. Кроме Владимирской - в списке Калининградская, Новгородская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В дальнейшем перечень регионов будет расширен.

Автор: Владимирская служба новостей