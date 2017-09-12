6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
12.09.2017 16:53

«Атлас ДО» поможет узнать обо всех кружках и секциях во Владимирской области
Владимирская область вошла в число пяти регионов страны, где начал действовать «Атлас дополнительного образования для детей России». Это мобильное приложение содержит исчерпывающую информацию об организациях, секциях, программах дополнительного образования конкретного региона: по запросу пользователю предоставляется полный перечень организаций дополнительного образования по искомому направлению — с адресами, контактами и описанием программ.
На сегодняшний день информация собрана и обобщена по ряду муниципалитетов в пяти пилотных регионах. Кроме Владимирской - в списке Калининградская, Новгородская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В дальнейшем перечень регионов будет расширен.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт