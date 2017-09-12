Перекупщикам леса «дадут по рукам»

Спекулянтам, промышляющим перепродажей древесины, вести свой бизнес станет гораздо сложнее. Члены комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания одобрили изменения в действующий закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Суть изменений в том, что порядок заключения договоров на куплю-продажу будет детально регламентироваться отдельным постановлением департамента лесного хозяйства.

Еще одно важное изменение коснется деятельности межведомственной комиссии по контролю за качеством пищевых продуктов. Депутаты предложили внести соответствующие поправки в областной закон о продовольственной безопасности. Задачи и функции комиссии расширяются. Отныне внимание будет сконцентрировано не только на том, чтобы отслеживать незаявленные генно-модифицированные продукты, но и на борьбе с фальсификатом.

Автор: Владимирская служба новостей