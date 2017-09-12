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Новости
12.09.2017 12:20

Утреннее ДТП во Владимире. Подробности.
Стали известны новые подробности крупного ДТП, которое произошло сегодня утром во Владимире около гипермаркета «Лента». Напомним, грузовик, груженый песком, хотел проскочить на красный. Однако в это время со второстепенной дороги выезжал еще один грузовик "Mercedes-Benz-814". В результате произошло столкновение. От удара первую машину отбросило на встречную полосу, после чего она опрокинулась на автомобиль "Ford Transit" и засыпала его песком. Технические повреждения получили и еще пять машин.
В аварии погибли два человека: это водитель «Форда» и водитель второго грузовика. Также за медпомощью обратился водитель автомобиля "Mazda CX-5". Ему назначено амбулаторное лечение.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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