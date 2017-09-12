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Новости
12.09.2017 11:58

Во владимирском полумарафоне победили мастера спорта
В городе Владимир прошел первый полумарафон. Участники пробежали по центру города почти 22 километра. В итоге, среди женщин победила знаменитая владимирская спортсменка, мастер спорта Наталья Волгина. Она пробежала дистанцию за 1 час 25 минут. А первым из мужчин к финишу пришёл спортсмен из Воронежа, мастер спорта Алексей Попов, показавший время 1 час и 9 минут. Всего бежало около 400 человек. Самому юному спортсмену — 10 лет, а самой пожилой участнице — 84. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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