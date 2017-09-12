Штраф для водителей за нарушения на "зебре" могут повысить

Штраф для водителей за нарушения на "зебре" могут повысить до двух с половиной тысяч рублей. Мера будет применяться к тем автолюбителям, которые не пропустили пешехода. Такую инициативу одобрила Общественная палата. Законопроект был ранее подготовлен МВД по поручению президента. Сейчас санкция за нарушения на переходах зафиксирована на уровне полутора тысяч рублей. Если виновником аварии стал пешеход, он должен заплатить 500 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей