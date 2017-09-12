Во Владимире утром произошло смертельное ДТП

Крупное ДТП произошло сегодня утром во Владимире в районе гипермаркета «Лента». Столкнулись несколько легковых машин и два грузовика. По данным Госавтоиспекции, МАЗ, груженый песком, решил проскочить на красный свет и выехать на перекресток Московского шоссе. Однако там в это время ехал грузовой МАН. От удара машина с песком перевернулась и завалила автомобиль «Форд Транзит». Технические повреждения получили и еще три машины, оказавшиеся рядом с местом ДТП. Известно о двух погибших. Информация об остальных пострадавших уточняется.

Организовано ручное регулирование дорожного движения и объезд по свободной полосе дорожного полотна.



фото взято из группы во ВК " Подслушано Автомобилистов | Владимир"



Автор: Владимирская служба новостей