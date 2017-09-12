На двух участках трассы М-7 во Владимирской области временно ограничено движение

До 15 ноября на 3-м км трассы М-7 «Волга» в районе н.п. Пенкино введено временное ограничение движения. Причина - капремонт моста через реку Клязьму . На подходах к мосту организовано реверсивное движение по одной полосе.

А с сегодняшнего дня в связи капитальным ремонтом участка трассы М-7 близ д.Киржач (с 94 по 99 км) движение по 5-километровому отрезку дороги будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Максимальная скорость — 50 км/ч. До первой декады октября на объекте планируется выполнить работы по устройству дорожного полотна и системы водоотвода.

Автор: Владимирская служба новостей