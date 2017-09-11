Выборы во Владимирской области. Итоги.

Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев подвел предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления, прошедших в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Всего в регионе проходили 34 избирательные кампании. Из них 1 по выборам главы г. Гусь-Хрустальный и 33 кампании по выборам представительных органов местного самоуправления, в том числе: 17 основных и 16 дополнительных.

В списки избирателей было включено 220542 человека. В выборах принял участие 47901 избиратель. Из них в возрасте до 35 лет – 7556.

В целом явка по области составила – 21,72 %. Максимальная явка зафиксирована на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Куприяновское пятого созыва в Гороховецком районе – 70,82%. Минимальная явка – на выборах депутатов Совета народных депутатов города Александров четвертого созыва – 10,45 %.

Всего на выборах в органы местного самоуправления во Владимирской области замещался 201 мандат: 1 - на должность главы муниципального образования и 200 депутатских мандатов.

На выборах главы г. Гусь-Хрустальный победу одержал Алексей Соколов, выдвинутый местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Гусь-Хрустальный. За него отдали свои голоса 11 193 избирателя, что составляет 80,83 % от числа проголосовавших избирателей.

В областном центре на дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 избранным депутатом стал Николай Голенкевич, выдвинутый местным отделением партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Владимира, за которого проголосовало 56,04 % избирателей. Явка на этих выборах составила 11,81 %.

В пяти одномандатных избирательных округах было зарегистрировано по одному кандидату, которым для победы требовалось набрать не менее 50 % голосов избирателей. По результатам голосования четыре избирательные кампании состоялись, выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования Фоминское Гороховецкого района по округу №1 признаны несостоявшимися, так как единственный кандидат набрал 8,89% голосов избирателей.

Автор: Владимирская служба новостей