Без ошибок диктант никто не написал

Без ошибок написать 13-й общегородской диктант не смог ни один владимирец. «Хорошистом» стал только один человек, у него найдено три ошибки. Шесть человек получили положительную оценку (8 баллов) и попытались написать правильно — 3 человека (7 баллов). Но нашлись и такие, кто допустил 27 погрешностей. Эта работа была признана худшей.

Самые распространенные ошибки: Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях; правописание приставок и суффиксов; частица НЕ с прилагательными; прямая речь; обособление уточняющих членов предложения, выделение вводных слов и тире между подлежащим и сказуемым.

Напомним, в качестве текста был выбран отрывок из произведения Константина Бальмонта «Серебряная пряжа. Русский язык». Проверить свою грамотность решилось 36 владимирцев, людей разных возрастов и профессий.

Автор: Владимирская служба новостей