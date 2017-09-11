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Новости
11.09.2017 14:58

Без ошибок диктант никто не написал
Без ошибок написать 13-й общегородской диктант не смог ни один владимирец. «Хорошистом» стал только один человек, у него найдено три ошибки. Шесть  человек получили положительную оценку (8 баллов) и попытались написать правильно — 3 человека (7 баллов). Но нашлись и такие, кто допустил 27 погрешностей. Эта работа была признана худшей. 
Самые распространенные ошибки:  Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях; правописание приставок   и суффиксов;  частица НЕ с прилагательными;  прямая речь; обособление  уточняющих членов предложения, выделение вводных слов и тире между подлежащим и сказуемым.
Напомним, в качестве текста был выбран отрывок из произведения Константина Бальмонта «Серебряная пряжа. Русский язык». Проверить свою грамотность решилось 36  владимирцев, людей разных возрастов и профессий.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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