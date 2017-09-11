Куратором «группы смерти» оказался 14-летний подросток

Несколько кураторов подростковых «групп смерти» выявило МВД. По данным следствия, некоторые из них сами являются несовершеннолетними, рассказала агентству ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк:





«Среди кураторов был 14-летний житель поселка Сокол Владимирской области. Если подростки в соцсетях не выполняли его заданий, он угрожал им, точно описывая местоположение их дома и ближайших объектов».





Также организаторов закрытых групп смерти нашли в Самарской и Нижегородской областях. В МВД уточнили, что работу кураторов пресекли до того, как они смогли довести школьников до самоубийств. Сейчас расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей