В Муромском районе легковушка насмерть сбила пешехода

Накануне в ДТП пострадало сразу несколько пешеходов. Так, в городе Владимир на улице Мира легковушка на «зебре» сбила двух 20-летних девушек. Одной из пострадавшей помощь была оказана на месте, у нее диагностировали ушибы. У другой - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Ее доставили в больницу. В Коврове иномарка тоже на «зебре» наехала на 12-летнего подростка. У мальчика - перелом ключицы и ушиб грудного отдела позвоночника. Пострадавший был госпитализирован. А в Муромском районе произошла смертельная авария. Машина сбила молодого человека, который шел по краю проезжей части. От полученных травм пешеход скончался.

Автор: Владимирская служба новостей