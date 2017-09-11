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Новости
11.09.2017 13:09

В Муромском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Накануне в ДТП пострадало сразу несколько пешеходов. Так, в городе Владимир на улице Мира легковушка на «зебре» сбила двух 20-летних девушек. Одной из пострадавшей помощь была оказана на месте, у нее диагностировали ушибы. У другой - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Ее доставили в больницу. В Коврове иномарка тоже на «зебре» наехала на 12-летнего подростка. У мальчика - перелом ключицы и ушиб грудного отдела позвоночника. Пострадавший был госпитализирован. А в Муромском районе произошла смертельная авария. Машина сбила молодого человека, который шел по краю проезжей части. От полученных травм пешеход скончался. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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