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Новости
11.09.2017 12:19

На довыборах по Владимиру лидирует представитель "Единой России"
Накануне во Владимире состоялись дополнительные выборы в Совет народных депутатов 27-го созыва по одномандатному избирательному округу №5. Напомним, вакантный депутатский мандат образовался в результате досрочного сложения полномочий Сергеем Музыкой. 
По итогам голосования, больше всего голосов (56%) набрал единоросс Николай Голенкевич. За него проголосовало более 1 тысячи владимирцев, сообщили в городской избирательной комиссии.
Второе место досталось кандидату-коммунисту — Вадиму Сереброву. Он набрал около 18% голосов.  И на третьем месте - Александр Шаров, представлявший «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». За него проголосовало более 7%. 
Явка по городу составила 11,8%. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Политика
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