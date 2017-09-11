На довыборах по Владимиру лидирует представитель "Единой России"

Накануне во Владимире состоялись дополнительные выборы в Совет народных депутатов 27-го созыва по одномандатному избирательному округу №5. Напомним, вакантный депутатский мандат образовался в результате досрочного сложения полномочий Сергеем Музыкой.

По итогам голосования, больше всего голосов (56%) набрал единоросс Николай Голенкевич. За него проголосовало более 1 тысячи владимирцев, сообщили в городской избирательной комиссии.

Второе место досталось кандидату-коммунисту — Вадиму Сереброву. Он набрал около 18% голосов. И на третьем месте - Александр Шаров, представлявший «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». За него проголосовало более 7%.

Явка по городу составила 11,8%.

Автор: Владимирская служба новостей