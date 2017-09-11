«Медовуха Фест» посетило больше 6 тысяч человек

В минувшие выходные в Суздале прошел второй по счету гастрономический фестиваль «Медовуха Фест». В этом году праздник посетило больше 6 тысяч человек. По традиции, главной изюминкой Фестиваля стал конкурс «Народная дегустация», в котором участвовало шесть предприятий, занимающихся производством медовухи. По итогам двух дней первое место досталось «Суздальскому медоваренному заводу» (2137 голосов), второе – компании «Коломянка» из города Коломна (1859 голосов), третье – компании «Фарт» из Санкт-Петербурга (1841 голос).

Фестиваль «Медовуха Фест» порадовал гостей не только превосходной медовухой, но и гастрономией. Лучшие повара представили блюда — визитные карточки Владимирской области, а фермерские хозяйства привезли рыбные деликатесы, сыры, выпечку и, конечно, мёд. Посетители Фестиваля участвовали в мастер-классах от Chef’s club и ведущих экспертов. Шеф-повара лучших ресторанов Владимирской области и многократные призёры кулинарных чемпионатов делились секретами приготовления исконно русских блюд и демонстрировали свои умения в приготовлении самых необычных блюд, в основе которых есть мед. Мастер-классы по изготовлению медовых десертов, декору сладкого стола и изготовлению сладких сувениров проходили в режиме нон-стоп в течении двух дней.

Гости Фестиваля научились создавать хранителей сна и семьи, талисманы любви и удачи, а также рисовать на тарелках, создавать кожаные браслеты, амулеты своими руками и точные копии макетов оружия из картона. А для тех, кто давно мечтал украсить собственное тело тату-мастер дал консультацию по татуировкам.

Также в течении двух дней прошли самые разнообразные спортивные соревнования. Все желающие участвовали в бесплатных танцевальных мастер-классы по современным видам танцев, индийским танцам и даже по спортивному чирлидингу. Свои сверх-способности на Фестивале продемонстрировал чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко. Именно этот прославленный русский богатырь из Коврова когда-то сдвинул с места самолет Боинг 737 весом 40 тонн. Большой человек в прямом и переносном смысле (его рост 191 см, вес - 160 кг) удивил силовым экстримом всех гостей Фестиваля «Медовуха Фест».

Легендарный российский культурист, маэстро силы Павел Зубринов представил свое силовое шоу, в котором за звание самого могучего богатыря Владимирской области поборолись все желающие гости Фестиваля. Возможностью помериться силой воспользовались многие участники мероприятия. В каждом испытании нужно было выполнить самые разные задание с использованием металлической цепи или кувалды. 17-летний житель Владимира Серафим Морозов специально приехал в Суздаль, чтобы принять участие в спортивном турнире. И именно он стал самым сильным богатырем Владимирского региона. Собственный рекорд, который установил Серафим на «Медовуха Фест», – это поднятие правой рукой 30-килограммового молота 15 раз.

В чемпионате по мини-футболу, который был приурочен проекту «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018», участвовало несколько команд из числа гостей. Завершилось состязание церемонией награждения на главной сцене. Кубок Фестиваля в футбольном турнире достался команде «Порецкое» из села Порецкое, на второе место вышла команда ВлГУ «Дельта» и третье место досталось команде «Павловское» из села Павловское. Специально из Москвы для участия в чемпионате приехала женская футбольная команда «Медведь», и надо признать, оказала достойное сопротивление мужчинам-футболистам. Женскую команду наградили призом зрительских симпатий.

В спартакиаде под девизом «Медовуха для укрепления духа!» посетители состязались в армрестлинге, жонглировании гирями, поднятии тяжестей — бочонков, брёвен, колодцев, и перекатывании бочек на скорость. Завершилась спартакиада церемонией награждения на главной сцене.

Наградами также отметили и любителей квестов. В «Медовухе Квест», по правилам которого нужно было посетить 17 достопримечательностей и легендарных мест Суздаля, приняло участие более 300 жителей и гостей Суздаля.

На главной сцене «Медовуха Фест» выступили звезда телепроекта «Голос» Эдвард Хачарян, группа OxFord, Мэдэгма Доржиева, My Baby’s Blues Band, виртуоз-балалаечник, солист группы «Кошкин Band» Андрей Догадов. Выступления известных творческих коллективов, артистов и музыкальных групп шли до позднего вечера, а кульминацией музыкальной программы стали зажигательные DJ-сеты проекта Werewolf Family, который закрывал Кубок конфедераций.

Автор: Владимирская служба новостей