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Новости
11.09.2017 11:55

Перед судом в Камешковском районе предстанет бывшая начальница почты
Перед судом в Камешковском районе предстанет бывшая начальница почты. По данным следствия, девушка, работая в отделении связи одного из поселков, используя свое служебное положение, присвоила себе денежные средства в размере 34 000 рублей. Недостача денег обнаружилась при проведении ревизии.
Местная жительница полностью признала свою вину и обязалась возместить причиненный ущерб.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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