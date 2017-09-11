Перед судом в Камешковском районе предстанет бывшая начальница почты

Перед судом в Камешковском районе предстанет бывшая начальница почты. По данным следствия, девушка, работая в отделении связи одного из поселков, используя свое служебное положение, присвоила себе денежные средства в размере 34 000 рублей. Недостача денег обнаружилась при проведении ревизии.

Местная жительница полностью признала свою вину и обязалась возместить причиненный ущерб.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей