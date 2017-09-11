Новая схема движения на Лыбедской магистрали

В связи с завершением строительства Лыбедской магистрали на участке от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе начали работать новые и модернизированные светофорные объекты и пешеходные переходы, а в схему движения транспорта внесен ряд изменений.





Светофорные объекты установлены на следующих участках

1) Ерофеевский спуск - Лыбедская магистраль (около Выставочного центра на ул. Ильинской-Подгорной);

2) ул. Луначарского - Батурина;

3) ул. Луначарского - Усти-на-Лабе (модернизированный светофорный объект в районе бывшего магазина «Океан»);

4) Лыбедская магистраль - ул. Усти-на-Лабе (рядом со строящимся офисным центром на площади Фрунзе);

5) на Лыбедской магистрали в районе Спортивного переулка и средней школы № 14.





Пешеходные переходы расположены в следующих местах:

1) на перекрестке Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска;

2)на перекрестке ул. Батурина - ул. Луначарского;

3) на пересечении ул. Батурина и Лыбедской магистрали (нерегулируемый);

4) на перекрестке ул. Луначарского - ул. Усти-на-Лабе;

5) рядом со строящимся офисным центром на площади Фрунзе;

6) в районе Спортивного переулка и средней школы № 14.

При этом изменится организация движения транспорта в районе пересечения Лыбедской магистрали с Ерофеевским спуском (схема 1) и улицы Усти-на-Лабе с площадью Фрунзе (схема 2).





Изменение движения

При движении от Ерофеевского спуска в сторону ул. Горького отпадает необходимость кругового движения по периметру холма.

На ул. Горького можно будет проехать прямо с Ерофеевского спуска. Левый поворот с ул. Горького на Лыбедскую магистраль будет запрещен.

Для выезда на Лыбедскую магистраль нужно с перекрестка ул. Мира - ул. Горького проследовать по ул. Мира, свернуть направо на ул. Батурина. На перекрестке ул. Батурина - ул. Луначарского свернуть налево на ул. Луначарского и следовать в направлении площади Фрунзе.

Будут запрещены повороты: с ул. Горького на ул. Луначарского, левый поворот с ул. Горького на Лыбедскую магистраль, левый поворот с ул. Луначарского на Ерофеевский спуск.

Для выезда с ул. Луначарского на Ерофеевский спуск необходимо от перекрестка ул. Луначарского - ул. Батурина спуститься по ул. Батурина и выехать на Лыбедскую магистраль. При этом при выезде с ул. Батурина на Лыбедскую магистраль будет разрешен только правый поворот. По ул. Батурина на участке от ул. Луначарского до Лыбедской магистрали будет организовано одностороннее движение в направлении Лыбедской магистрали.

Для выезда с Лыбедской магистрали в сторону ул. Горького участникам дорожного движения необходимо воспользоваться бессветофорным правоповоротным съездом, расположенным в районе перекрестка Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска.





На участке от площади Фрунзе до ул. Луначарского по ул. Усти-на-Лабе вводится одностороннее движение в направлении ул. Луначарского.

Для выезда на Лыбедскую магистраль транспорт, который движется по ул. Усти-на-Лабе, напрямую пересекает перекресток ул. Луначарского и ул. Усти-на-Лабе. Транспорт, который движется по ул. Луначарского, на этом же перекрестке поворачивает направо и выезжает на Лыбедскую магистраль.

При движении по Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска для выезда на ул. Усти-на-Лабе необходимо осуществить левый поворот на светофоре у строящегося офисного центра на площади Фрунзе. Левый поворот в сторону ул. Луначарского у дома № 4 по ул. Усти-на-Лабе будет запрещен.

Дорожные знаки установлены согласно утвержденной схеме движения.

Управлением ЖКХ администрации города Владимира будет осуществляться ежедневный мониторинг работы светофорных объектов и регулирование их режима в зависимости от интенсивности транспортных потоков.

Автор: Владимирская служба новостей