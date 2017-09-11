Владимир - в топ-10 для путешествий по России в бархатный сезон

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных городов России для путешествий в бархатный сезон в сентябре этого года.

В десятку попал и Владимир. Путешествияв областную столицу бронируют в среднем на 1,5 дня и тратят на проживание три тысячи рублей в сутки.

Также в рейтинг попали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Кострома, Самара и Иркутск.

Среди российских курортов лидируют Сочи, Ялта и Анапа, а самыми популярными зарубежными курортными направлениями стали Турция, Греция и Испания.

Автор: Владимирская служба новостей