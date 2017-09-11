6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.09.2017 10:16

Владимир - в топ-10 для путешествий по России в бархатный сезон
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных городов России для путешествий в бархатный сезон в сентябре этого года. 
В десятку попал и Владимир. Путешествияв областную столицу бронируют в среднем на 1,5 дня и тратят на проживание три тысячи рублей в сутки.
Также в рейтинг попали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Кострома, Самара и Иркутск.
Среди российских курортов лидируют Сочи, Ялта и Анапа, а самыми популярными зарубежными курортными направлениями стали Турция, Греция и Испания.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт