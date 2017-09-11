Во Владимире откроют Лыбедскую магистраль

Сегодня во Владимире состоится открытие завершающей очереди Лыбедской магистрали - дороги, которая имеет огромное значение для областного центра. Протяженность участка от площади Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском составляет 2227 метров. Ранее были построены и введены в эксплуатацию еще два участка: от развязки с Ерофеевским спуском до Октябрьского проспекта и от Садовой площади до Октябрьского проспекта. На всем объекте выполнялись крупномасштабные работы по переустройству коммуникаций (электроснабжения, водопровода, теплоснабжения, канализации). Общая стоимость магистрали протяженностью 4,2 км превышает 2 млрд. рублей.

В церемонии открытия примут участие губернатор Светлана Орлова, её заместители и руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, глава города Владимира Ольга Деева, руководители и работники дорожно-строительных организаций, представители общественности и жители областного центра. Кроме того, в знаковом для города мероприятии выразили желание поучаствовать будущие дорожники - студенты института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ.

Открытие — в 11 утра.

Автор: Владимирская служба новостей