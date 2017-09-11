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Новости
11.09.2017 10:11

Явка на выборах во Владимирской области составила более 21,5%
Накануне во Владимирской области, как и по всей стране, прошел единый день голосования. Всего прошло 34 избирательные кампании. В Гусь-Хрустальном избирали главу города, а в остальных муниципальных образованиях — депутатов органов местного самоуправления.
По данным региональной избирательной комиссии, на выборы пришло более 21,5 %. Самая низкая явка отмечена в Александровском районе (чуть больше 10%).
Наиболее активными оказались жители Гороховецкого района. Там на избирательные участки пришло более 70%. 
Предварительные итоги голосования подведут ближе к середине дня. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Политика
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