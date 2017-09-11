Явка на выборах во Владимирской области составила более 21,5%

Накануне во Владимирской области, как и по всей стране, прошел единый день голосования. Всего прошло 34 избирательные кампании. В Гусь-Хрустальном избирали главу города, а в остальных муниципальных образованиях — депутатов органов местного самоуправления.

По данным региональной избирательной комиссии, на выборы пришло более 21,5 %. Самая низкая явка отмечена в Александровском районе (чуть больше 10%).

Наиболее активными оказались жители Гороховецкого района. Там на избирательные участки пришло более 70%.

Предварительные итоги голосования подведут ближе к середине дня.

Автор: Владимирская служба новостей